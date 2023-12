Digitale: Gasparri (FI), preoccupa impotenza regolamentazioni su rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- È importante sostenere un futuro che sia all'avanguardia ma è necessario soprattutto non perdere il controllo sugli strumenti tecnologici che rischiano, sempre di più, di essere invasivi. Così il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, durante l'evento della Fieg “Nostalgia di Futuro 2023”. “Basti guardare al diritto d'autore che spesso non viene più rispettato ed i contenuti vengono 'rubati' con una facilità immane. La tecnologia ci deve aiutare, si deve evolvere ma la libertà di circolazione dei contenuti nella rete rischia di dare qualsiasi prodotto gratis a chiunque. E come disse Celentano: 'Se il pane fosse gratis, chi farebbe il fornaio?'. Poi c'è il tema delle fake news e dei giganti della rete che non pagano nulla nonostante gli ingenti guadagni. Ed io sono contrario ad un mondo in cui il piccolo commerciante viene invaso di tasse mentre questi colossi sono fiscalmente impuniti e fanno un saccheggio digitale delle informazioni. Quello che mi preoccupa di questa rivoluzione quindi è l'impotenza delle regolamentazioni. Poi le Istituzioni, nell'ambito della rivoluzione tecnologica, hanno certamente una grande responsabilità. Alcuni anni fa è stata appunto varata la direttiva sul copyright dal Parlamento europeo che venne successivamente ratificata per difendere questi diritti. In sostanza penso che dobbiamo sostenere le nuove tecnologie e l'Ia che apre nuovi e numerosi orizzonti, ma dobbiamo anche agire con grande cautela", ha aggiunto. (Rin)