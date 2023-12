Gaza: Usa su palestinesi bendati e spogliati, Israele ha detto che non diventerà una prassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze israeliane controllano e perquisiscono i prigionieri per assicurarsi che non abbiano con sé armi o esplosivi, e che non possano rappresentare una minaccia per i loro soldati. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. Interpellato sulle foto pubblicate nei giorni scorsi che ritraggono prigionieri palestinesi bendati e spogliati dalle forze di difesa israeliane (Idf), il portavoce della diplomazia statunitense ha affermato che le autorità di Washington sono in contatto con le controparti di Gerusalemme. “Hanno riconosciuto che foto di questo tipo non dovrebbero essere scattate o pubblicate, assicurando che questa non diventerà una prassi e che ridaranno subito i vestiti ai prigionieri dopo le perquisizioni”, ha detto. (Was)