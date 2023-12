Egitto: fonti stampa, governo ripristina tagli all'energia elettrica a partire da oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Egitto ha ripristinato il suo piano d'interruzione dell'energia elettrica a partire da oggi. Lo riferisce il quotidiano "Akhbar Al Youm". Il primo ministro Mostafa Madbouly ha dichiarato il mese scorso che le condizioni climatiche e le alte temperature durante l'estate hanno causato un aumento del consumo di elettricità. “Importiamo grandi quantità di diesel, che hanno richiesto ingenti stanziamenti finanziari, pari a centinaia di milioni di dollari al mese, per fornire gas e diesel, che è una cifra elevata”, ha affermato Madbouly. L’Egitto soffre di una grave carenza di valuta estera per soddisfare i suoi bisogni alimentari ed energetici e per pagare il suo debito estero. (Cae)