Lazio: Assessore scuola, su bullismo e premio Willy Mattia stia tranquilla

- La sensibilizzazione dei più giovani e del mondo della scuola su temi quali la prevenzione e il contrasto di ogni forma violenza e aggressività "è una priorità di questa giunta. Vogliamo rincuorare il consigliere Eleonora Mattia che né la legge contro il bullismo, né tanto meno il Premio in memoria di Willy Monteiro Duarte sono stati cancellati o dimenticati. Al contrario abbiamo già accantonato le risorse nell'ambito di quelle disponibili del Fondo sociale europeo (Fse) che, come noto promuove azioni in questi contesti, proprio per finanziare queste iniziative. Ritengo che in un momento economico come quello che stiamo vivendo, in una fase di grande crisi anche sotto il profilo sociale, non serva alzare il tiro politico su azioni ed interventi che, al di là del colore politico, hanno rilevanza per tutti noi".Lo dichiara in una nota l'assessore a Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito della Regione Lazio Giuseppe Schiboni. (Com)