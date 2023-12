Usa: Fed lascia i tassi di interesse invariati e anticipa diversi tagli nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve ha deciso per la terza volta consecutiva di lasciare invariati i tassi di interesse negli Stati Uniti, anticipando però diversi tagli nel 2024. La commissione per i mercati aperti della Fed ha votato all’unanimità per lasciare il tasso di riferimento tra il 5,25 e il 5,5 per cento, alla luce della tendenza al ribasso che sta interessando l’inflazione negli Usa. L’istituto ha anche anticipato almeno tre tagli per il 2024. (Was)