Gaza: Usa, Anp potrà gestire la governance ma non da subito e con le dovute riforme

- L'Autorità nazionale palestinese (Anp) rappresenta il popolo palestinese, e gli Stati Uniti ritengono che, con le dovute riforme, sia “il giusto percorso” per riunire la Cisgiordania e la Striscia di Gaza. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “L’Autorità nazionale palestinese (Anp) non può iniziare ad amministrare Gaza da un giorno all’altro: non sono nella posizione di garantirne la sicurezza, né di gestirne la governance”, ha precisato. (Was)