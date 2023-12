Imprese: da Cda Autostrade distribuzione dividendi per 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia ha deliberato nella riunione odierna di mantenere una politica di distribuzione dei dividendi per l'anno 2023 in linea con quella già adottata lo scorso anno, fissando un tetto per il pay-out degli utili maturati dalla gestione caratteristica della concessionaria Autostrade per l'Italia pari al 75 per cento. È quanto si legge in una nota del gruppo. Si conferma pertanto l'impegno a mantenere una struttura finanziaria equilibrata e coerente con gli impegni assunti in materia di investimenti, confermando l'impegno a proseguire nell'attuazione dell'importante piano di ammodernamento e potenziamento della rete.È stato inoltre deciso che i dividendi verranno corrisposti in due tranche di cui una in acconto sui dividendi dell'esercizio 2023 pari a 0,698 euro per azione per un totale di circa 434,2 milioni di euro. Il restante a saldo sarà proposto dal Consiglio di amministrazione all'Assemblea unitamente all'approvazione del bilancio. L'acconto sui dividendi 2023 sarà messo in pagamento con valuta 14 dicembre 2023 mentre il saldo è previsto ad aprile 2024 a valle dell'approvazione del Bilancio di esercizio 2023 da parte dell'Assemblea.L'acconto sui dividendi dell'esercizio 2023, determinato nei limiti previsti dal Codice civile, tiene conto anche dell'evoluzione prevedibile della gestione. La società di revisione Kpmg ha rilasciato il parere previsto dall'articolo 2433-bis del Codice civile. (Com)