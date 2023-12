Gaza: Casa Bianca, da Israele garanzie sui civili ma contano i risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno degli Stati Uniti a Israele non è cambiato. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Il presidente Joe Biden ha espresso quelle che sono le preoccupazioni nostre e della comunità globale in merito all’operazione militare israeliana, fermo restando che è Hamas ad avere iniziato la guerra nella Striscia di Gaza”, ha detto, aggiungendo che la necessità di proteggere i civili sarà tra i temi di discussione durante la visita in Israele del consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan. “Le autorità israeliane hanno detto che la tutela dei civili è anche un loro obiettivo, ma contano i risultati”, ha concluso. (Was)