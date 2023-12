© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti forniscono armi ad Israele e agli altri alleati con l’aspettativa che vengano utilizzate nel rispetto del diritto bellico e delle norme umanitarie internazionali. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. (Was)