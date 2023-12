Brasile: ministra dei Popoli indigeni preoccupata per esplorazione petrolifera in Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dei Popoli indigeni del Brasile, Sonia Guajajara, ha espresso preoccupazione per l'esplorazione petrolifera in Amazzonia. Guajajara ha parlato poco prima che l'Agenzia nazionale brasiliana del petrolio (Anp) mettesse all'asta aree per l'esplorazione di petrolio e gas in diverse regioni del Paese, compresa quella del bacino dell'Amazzonia. "Siamo popoli resistenti e continueremo a lottare, facendo la resistenza che dev'essere fatta per evitare l'esplorazione all'interno dei territori indigeni", ha affermato la ministra, sottolineando anche che alla Cop28, che finisce oggi, hanno appena presentato un documento in cui gran parte dei Paesi comprende che è necessario fare una transizione energetica urgente, oppure non riusciremo a evitare l'arrivo al punto di non ritorno. È deplorevole che molti Paesi abbiano il bisogno di fare la transizione energetica a lungo termine", ha aggiunto. (Brs)