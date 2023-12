Israele: Usa rinviano consegna di fucili M16 per timore di violenza contro i civili in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione Biden ha chiesto una nuova revisione in merito all’emissione di licenze per la vendita di oltre 20 mila fucili d’assalto M16 di produzione Usa ad Israele, alla luce degli episodi di violenza ai danni dei civili palestinesi in Cisgiordania da parte di “coloni estremisti”. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che la Casa Bianca ha chiesto una nuova revisione al dipartimento di Stato, sospendendo temporaneamente l’emissione delle licenze. Le autorità israeliane hanno chiesto i fucili a Washington nella prima settimana successiva all’attacco sferrato il 7 ottobre scorso da Hamas. Le armi avrebbero dovuto essere consegnate ai residenti nei villaggi israeliani in prossimità dei confini con la Striscia di Gaza, con il Libano e con la Siria, i quali avrebbero dovuto ricevere addestramento da parte della polizia israeliana in modo da essere pronti a rispondere ad eventuali attacchi terroristici. Secondo le fonti, il governo federale ha accolto “con cautela” la richiesta, temendo che il ministro per la Sicurezza nazionale ultraconservatore israeliano, Itamar Ben Gvir, avrebbe consegnato i fucili a “coloni estremisti” in Cisgiordania. Dopo l’approvazione dell’accordo, il dipartimento di Stato ha deciso di avviare una revisione, rallentando così il processo. (Was)