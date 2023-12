© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' terminato, nell'Aula della Camera, l'esame degli ordini del giorno al decreto recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli Enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, il cosiddetto decreto Anticipi. I lavori riprenderanno domani mattina, alle 9:30, con le dichiarazioni di voto ed il voto finale. Il provvedimento è stato già approvato dal Senato. (Rin)