Mes: Conte a Meloni, lo ha introdotto in Italia il governo Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Oggi Giorgia Meloni ha fatto un altro show in Senato, addirittura ha sventolato un fax. Mi pare di capire che la voglia mettere sul piano dei fatti e dei documenti. Benissimo, presidente Meloni, allora accomodati. C'è posta per te, anzi c'è un faldone per te. Sapete chi ha introdotto il Meccanismo europeo di stabilità in Italia? Il governo di Berlusconi, nell'estate del 2011. C'è un documento che lo comprova: di quel governo facevi parte tu, come ministro della Gioventù, insieme a Fitto, La Russa, Calderoli". Lo ha detto, durante una diretta Facebook, il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. (Rin)