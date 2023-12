© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giorgia Meloni, ti devi assumere le tue responsabilità, non puoi scaricare su di me le responsabilità che adesso spetta a te assumere. Decidi: o voti sì o voti no al Meccanismo europeo di stabilità. Non ti preoccupare, mostra un po' di coraggio, forza ce la puoi fare". Lo ha detto, durante una diretta Facebook, il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. (Rin)