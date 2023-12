Africa: rapporto, Cremlino ha riciclato 2,5 miliardi di dollari da estrazione illegale di oro in Rca, Sudan e Mali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo rapporto pubblicato oggi dal programma di ricerca Blood Gold Report accusa la Russia di aver riciclato circa 2,5 miliardi di dollari dall'estrazione illegale oro africano dall’inizio della guerra in Ucraina. Il rapporto, intitolato "Blood Gold" ("oro insanguinato"), accusa i mercenari del gruppo Wagner di generare più di 100 milioni di dollari al mese di entrate per il Cremlino attraverso il commercio illegale di oro nella Repubblica Centrafricana (Rca), Sudan e Mali. In particolare, secondo il gruppo di ricerca che ha curato il rapporto, la giunta militare al potere a Bamako – che fa affidamento sulle compagnie minerarie per la maggior parte delle sue entrate – pagherebbe i mercenari Wagner in contanti, mentre nella Repubblica Centrafricana e in Sudan il Cremlino farebbe affidamento su complesse rotte di contrabbando per estrarre grandi quantità di oro dall’Africa alla Russia e agli Emirati Arabi Uniti, dove può essere mescolato con fonti legittime di oro e poi convertito in contanti. (segue) (Res)