Africa: rapporto, Cremlino ha riciclato 2,5 miliardi di dollari da estrazione illegale di oro in Rca, Sudan e Mali (2)

- In Repubblica Centrafricana, prosegue il rapporto, al gruppo mercenario Wagner sono stati concessi diritti estrattivi esclusivi nel sito di Ndassima, la più grande miniera d’oro del Paese, in cambio del sostegno al regime autoritario del presidente Faustin-Archange Touadera. Si ritiene che le operazioni di Wagner a Ndassima producano 290 milioni di dollari di oro all’anno, mentre i minatori locali sono stati messi da parte o assassinati dal gruppo mercenario. In Sudan, attraverso il controllo di un’importante raffineria, Wagner è diventato l’acquirente principale di oro sudanese non trasformato, nonché uno dei principali contrabbandieri di oro lavorato. I funzionari doganali sudanesi hanno identificato voli di trasporto militari russi carichi di oro. Sebbene monitorare il mercato dell’oro non dichiarato del Sudan sia quasi impossibile, le stime suggeriscono che quasi 2 miliardi di dollari in oro vengano contrabbandati fuori dal Paese senza essere dichiarati ogni anno, con la Wagner in prima posizione per trarne vantaggio. In Mali, prosegue il rapporto, Wagner riceve un compenso mensile – stimato in 10,8 milioni di dollari al mese – per sostenere la giunta militare salita al potere nel giugno 2021 e che dipende a sua volta da un piccolo numero di compagnie minerarie occidentali per le entrate che deve pagare a Wagner. Le società minerarie hanno contribuito per oltre il 50 per cento di tutte le entrate fiscali allo Stato maliano per il 2022. La sola Barrick Gold Corporation, una società canadese quotata in borsa e il più grande contribuente fiscale del Mali, ha pagato 206 milioni di dollari solo nella prima metà del 2023. (segue) (Res)