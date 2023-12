Africa: rapporto, Cremlino ha riciclato 2,5 miliardi di dollari da estrazione illegale di oro in Rca, Sudan e Mali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta di Bamako, prosegue il rapporto, starebbe inoltre aumentando le sue richieste finanziarie alle società di estrazione dell’oro. Nel frattempo, le quattro maggiori società di estrazione(ponderate in base al contributo fiscale) continuano a pianificare ulteriori investimenti nel Paese, nonostante gli abusi documentati da parte della giunta militare e la crescente influenza del gruppo Wagner. Le attività di Wagner in Repubblica Centrafricana e in Sudan, sottolineano gli esperti del gruppo di ricerca, sono state soggette a sanzioni, e i mercenari sostenuti dal Cremlino hanno sviluppato rotte di contrabbando sempre più complesse e tattiche di sotterfugio aziendale per spostare l’oro insanguinato fuori da questi Paesi e convertirlo in contanti. Al contrario, il sistema messo in piedi in Mali consente a Wagner di rimanere ad un grado di distanza dalla produzione dell’oro. Invece, le legittime multinazionali minerarie convertono l’oro in contanti per la giunta militare maliana senza innescare sanzioni internazionali. L'obiettivo finale del programma di Wagner, secondo gli autori del rapporto, è quello di aumentare la dipendenza dei suoi clienti dai mercenari russi per rimanere al potere, garantendo così un flusso di entrate a lungo termine per il Cremlino e promuovere l'autoritarismo e l'instabilità in tutta la regione come parte della più ampia strategia geopolitica della Russia per distrarre e impantanare l’Occidente democratico. (segue) (Res)