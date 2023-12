Africa: rapporto, Cremlino ha riciclato 2,5 miliardi di dollari da estrazione illegale di oro in Rca, Sudan e Mali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla morte del leader di Wagner, Evgenij Prigozhin, il gruppo mercenario è passato formalmente sotto il controllo dello Stato russo. Eppure - sostiene il rapporto - l’attenzione del Cremlino rivolta all’Africa e alle sue operazioni sull’estrazione dell'oro non mostra segni di cambiamento. Per interrompere le attività di commercio dell’oro "insanguinato" di Wagner, il rapporto raccomanda l'imposizione di sanzioni per prendere di mira automaticamente qualsiasi partito che impiega i servizi di sicurezza di Wagner; l'introduzione di controlli rigorosi sulla catena di approvvigionamento per prevenire possibili infiltrazioni; la punizione delle compagnie minerarie internazionali che continuano a fare affari con i “clienti” di Wagner; la designazione di Wagner come gruppo terroristico; il rafforzamento della collaborazione tra alleati e partner internazionali per colmare le lacune nel quadro delle sanzioni esistenti; l'aumento del sostegno agli Stati democratici africani, media indipendenti e gruppi della società civile direttamente e indirettamente minacciati dalle operazioni di Wagner nel continente, sia per rafforzare la resilienza locale contro le tattiche ibride di Wagner sia per dimostrare forza contro l’interferenza del Cremlino. (Res)