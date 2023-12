Rugby: a gennaio su Netflix la serie sul Sei nazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Netflix ha annunciato oggi una nuova serie interamente dedicata al Sei nazioni maschile, il più antico torneo di rugby al mondo e a cui l’Italia è stata ammessa nel 2000. La serie è attesa per il prossimo gennaio, in vista del calcio d’inizio del torneo 2024 che vedrà gli Azzurri debuttare in casa all’Olimpico di Roma contro l’Inghilterra sabato 3 febbraio. "Six nations: full contact" sarà disponibile in esclusiva su Netflix e l’Italia è attesa da un ruolo centrale all’interno della serie. E' quanto si legge in una nota. (Com)