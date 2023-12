Roma: Zannola (Pd), da itermodaalità a nuovi investimenti, comincia la trasformazione della Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 70 sopralluoghi, 194 sedute di commissione dedicate alle proposte di atti e provvedimenti, espressioni di pareri, audizioni. "Oggi abbiamo presentato alla città i primi due anni di lavoro della Commissione Mobilità per fare un bilancio dei risultati, ma soprattutto per guardare avanti verso le prossime tappe di lavoro per Roma" dichiara in una nota il consigliere capitolino del Pd Giovanni Zannola che ha partecipato alla presentazione presso la Casa della Città, trasparenza e partecipazione, all'evento "Mobilita per Roma, due anni in movimento. La commissione capitolina si racconta". "I numeri riflettono un'azione di largo raggio. Oltre 60 territori e aree della Capitale all'attenzione dei lavori della Commissione. Tavoli tecnici dedicati a interventi e opere in atto o allo studio, da Ostia Antica, con il potenziamento delle pedonalizzazioni che interessano diversi quadranti della città, ai cantieri in corso per il Giubileo, come piazza Pio XI, tra le altre, insieme alle opere per il quadrante Romanina, Anagnina e Cinecittà est, il sovrappasso del Ponte Lanciani, il quadrante della Tiburtina e le infrastrutture per il Tecnopolo, solo per citarne alcune" continua. (segue) (Com)