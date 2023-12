Roma: Zannola (Pd), da itermodaalità a nuovi investimenti, comincia la trasformazione della Capitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si apre una nuova stagione del trasporto pubblico, che ha alcuni elementi strategici, l'uscita di Atac dal concordato, i cantieri della Metro C, la realizzazione di nuove tranvie e ciclabili. È una stagione di trasformazione profonda che punta all'intermodalità e a un sistema integrato del trasporto pubblico, a un rafforzamento incentivato per il trasporto non di linea, al potenziamento della flotta dei mezzi in chiave sostenibile. Sono sfide che si vincono con il dialogo e l'alleanza con i lavoratori, con i loro rappresentanti E le forze sociali, con l'unità di tutti per dare a romane e romani un servizio all'altezza delle altre Capitali europee" conclude Zannola. (Com)