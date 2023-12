San Siro: Pastorella (Az), scelta Tar per decisioni slittate a marzo lascia senza parole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta del Tar di "respingere la richiesta di sospensiva del vincolo sullo stadio Meazza, rimandando la decisione a una disamina più accurata in marzo, ci lascia profondamente delusi". Lo comunica in una nota la Capogruppo dei Riformisti - Lavoriamo per Milano con Sala in Consiglio comunale, Giulia Pastorella, che replica "non si tratta solo di dare una celere risposta agli investitori e alle squadre, ma ci sono decine di migliaia di cittadini che attendono di sapere cosa sarà del loro quartiere". "Se il vincolo sarà confermato ne faremo tutti le spese, vedendo sfumare la possibilità di riqualificare un distretto della città che oggi è in buona parte un non-luogo coperto di cemento" spiega Pastorella. "Ogni giorno che perdiamo in questo balletto di rimpalli - e conclude - aumentiamo il rischio di perdere l’opportunità di avere sia uno stadio all’avanguardia che un quartiere più vivibile". (Com)