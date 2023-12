Algeria: presidente Tebboune partecipa a riunione preparatoria per il settimo vertice Gefc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha presieduto oggi, mercoledì, una riunione preparatoria per il settimo vertice dei capi di Stato e di governo del Forum dei Paesi esportatori di gas (Gefc), in programma dal 29 febbraio al 2 marzo 2024 ad Algeri. L'incontro, che si è svolto presso la sede della presidenza della Repubblica, è stato l'occasione per esaminare i preparativi logistici e organizzativi del vertice, nonché i temi in agenda. Tebboune ha sottolineato l'importanza di questo vertice, che sarà un'occasione per i Paesi membri del Gefc di discutere le sfide e le opportunità presentate dal settore del gas su scala globale. Ha inoltre sottolineato che l'Algeria, in qualità di Paese ospitante, è determinata a rendere questo vertice un successo. Il settimo vertice del Gefc sarà un evento importante per l'Algeria e per il settore globale del gas e ha l’obiettivo di contribuire a rafforzare la cooperazione tra i Paesi produttori di gas, nonché di promuovere il ruolo del gas nella transizione energetica. (Ala)