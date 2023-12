IA: Forte (Enel), nostre applicazioni non sostituiscono intervento umano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le applicazioni che Enel fa dell’intelligenza artificiale, sia generativa che tradizionale, “non sostituiscono l’intervento umano ma anzi ne aumentano l’efficacia”. Lo ha affermato Aldo Forte, responsabile People and Organization di Enel Italia, nel corso dell’audizione alla Camera sull’indagine conoscitiva sul rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro. Secondo Enel, “strumenti come l’IA generativa possono rappresentare una vera opportunità per la crescita del nostro paese. Tuttavia, la transizione digitale richiede un equilibrato approccio che comprenda formazione continua e politiche di upskilling e reskilling per garantire che l’adozione dell’IA generativa sia un motore di sviluppo e benessere”. “Per portare avanti queste iniziative serviranno importanti risorse e politiche attive e per questo sarà fondamentale il ruolo dele istituzioni pubbliche e la collaborazione con le aziende private”, ha concluso Forte. (Rin)