Imprese: Pellecchia (Fit-Cisl), buon lavoro a neo-presidente di Confitarma, Zanetti

- I migliori auguri e congratulazioni al neo-presidente Mario Zanetti per il nuovo prestigioso incarico e un ringraziamento per l'ottimo lavoro svolto in questi anni al presidente uscente Mario Mattioli. È quanto dichiara in una nota il segretario generale Fit-Cisl, Salvatore Pellecchia, dopo l'annuncio a valle dell'assemblea di Confitarma, formulando i migliori auguri di buon lavoro anche alla squadra composta dai vice presidenti Mariella Amoretti, Cesare d'Amico, Guido Grimaldi e Lorenzo Matacena. "Valutiamo positivamente questa notizia, una scelta che, auspichiamo, si caratterizzi nel segno della continuità rispetto all'attività svolta sinora" prosegue la nota. "Il nuovo ruolo che Zanetti si appresta a ricoprire è cruciale per traghettare il comparto marittimo verso obiettivi sempre più sfidanti, a partire dal rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di settore, su cui il confronto prosegue a ritmi serrati per arrivare in tempi brevi a un accordo che riconosca e valorizzi il ruolo e la strategicità di un settore essenziale per l'intero sistema dei trasporti e per l'economia del sistema-Paese", sottolinea Pellecchia. "La positiva e rapida conclusione del percorso relazionale per il rinnovo contrattuale - conclude il segretario generale della Federazione dei trasporti cislina - è la migliore risposta per riconoscere la professionalità, l'impegno e lo spirito di abnegazione delle persone impiegate nel settore marittimo e, al tempo stesso, per attirare i giovani in un comparto che vive un'emergenza occupazionale". (Rin)