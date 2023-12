Berlusconi: presentato alla Camera il libro "Una battuta, presidente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Un viaggio attraverso le tappe della vita pubblica e privata di Silvio Berlusconi. Episodi e circa 200 aneddoti raccontati nel libro "Una battuta, presidente - I ragazzi di via del Plebiscito, quella volta che il Cavaliere...", Marlin editore, di Vittorio Amato e Giovanni Lamberti, cronisti parlamentari che per oltre venti anni hanno seguito il fondatore di Forza Italia. Diversi gli esponenti politici che hanno partecipato alla presentazione del libro, oggi pomeriggio, nella sala della Regina di Montecitorio. "Sono in Forza Italia dal 1994, quindi ho seguito tutto il percorso politico di Silvio Berlusconi: intanto, quando si parla di lui, ci si concentra sul suo ruolo di grande statista rivoluzionario, di persona che ha innovato profondamente la politica e la comunicazione, ma spesso si trascura la sua grande umanità e il forte legame che aveva con tutti i suoi affetti", ha segnalato il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. "Berlusconi è stato qualcosa di davvero rivoluzionario per il Paese, ha inventato il centrodestra", ha sottolineato nel suo intervento il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. "Nel libro c'è il ritratto umano di una persona che ha cambiato la storia politica italiana. Era il più grande valorizzatore di persone che aveva intorno, era tutt'altro che un accentratore", ha osservato dal canto suo il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi. "Berlusconi è riuscito a cambiare linguaggio alla politica italiana, le sue parole erano concrete, di un grandissimo equilibrio", ha affermato la deputata di Forza Italia, Deborah Bergamini. Presenti all'iniziativa anche il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, il capogruppo di Fratelli d'Italia a Montecitorio, Tommaso Foti, ed il segretario dell'Udc, Lorenzo Cesa.(Rin)