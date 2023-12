© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNELa coordinatrice del Board per l'Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano, Layla Pavone, partecipa al "Metaverse Generation Summit", evento patrocinato dall'Amministrazione comunale e dedicato alla promozione della cultura digitale.Pelota Jai Alai, via Palermo, 10 (ore 10)Il Sindaco Giuseppe Sala prende parte al taglio del nastro del primo blocco del nuovo Policlinico.via della Commenda 16 (ore 14:30)L'assessora alle Politiche del Lavoro e sviluppo economico Alessia Cappello interviene alla cerimonia inaugurale del 98° Congresso Nazionale SIGO (Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia).Allianz MiCo piazzale Carlo Magno 1 (ore 17:30)REGIONEL'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi. interviene al progetto “La Regione per le imprese”.Auditorium Mudec - Museo delle Culture, via Tortona 56 (ore 10)Il sottosegretario alla Presidenza con delega a Giovani e sport, Lara Magoni, interviene alla firma del protocollo d'intesa fra Regione Lombardia e Lega Serie B per la promozione di eventi e sinergie a favore dei campionati olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026. L'accordo è finalizzato anche a sviluppare iniziative a sostegno ad atlete e atleti lombardi under 23. Interviene il presidente della Lega serie B, Mauro Balata.Palazzo, Lombardia, sala stampa, ingresso N1 (ore 11)L'assessore all'Ambiente e Clima Giorgio Maione effettua un sopralluogo alle ex cave Rocca di Fiesse, in provincia di Brescia.Località Cascina Piave, strada Cavezzo Fiesse Bs (ore 12)Presentazione dello studio “Le professioni del domani” promosso dal Consiglio regionale della Lombardia in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria meccanica e industriale dell’Università degli Studi di Brescia. All’incontro, che rientra nell’iniziativa “Appuntamenti in Biblioteca”, intervengono il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani e il Presidente della Commissione Attività produttive Marcello Ventura.Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, via Filzi, 22 (ore 14:30)L'assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Elena Lucchini, partecipa alla Christmas Charity Dinner della Fondazione Don Gino Rigoldi.CN'Hub, via Luigi Mengoni, 3 (ore 20)VARIEEcoforum di Legambiente Lombardia con la presentazione del dossier “Comuni ricicloni”.Social Innovation Academy (MIND) Via Cristina Belgioioso 171 (ore 9)Incontro formativo organizzato dalla Ragioneria Generale dello Stato in collaborazione con la Guardia di Finanza di Milano.Palazzo Reale, Piazza Duomo, 14 (ore 9:30)Presentazione di “Ferrovie dello Stato Italiane per Bergamo, investimenti e progetti” nell’ambito di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. Intervengono Gianpiero Strisciuglio, ad di Rfi e Umberto Lebruto, ad di FS Sistemi Urbani,Palazzo Frizzoni, Piazza Giacomo Matteotti, Bergamo (ore 10)Incontro di presentazione del Bilancio sociale 2022 dell'Associazione Mosaico e del Rapporto sul ritorno occupazionale 2023.diretta streaming (ore 10)Presentazione del progetto "Lampo di Gene". Intervengono, tra gli altri, Stefano Simontacchi, Presidente Fondazione Buzzi; Maria Grazia Colombo, Commissario straordinario ASST FBF Sacco; Giovanni Azzone, Presidente Fondazione Cariplo.Ospedale dei bambini Buzzi Aula Magna, Via Castelvetro, 32 (ore 10:30)Presentazione della nuova mostra allestita al Museo Archeologico di Villa Mirabello "Dai viaggi di esplorazione di fine '800 alle ricerche di Angelo e Alfredo Castiglioni”. Sono presenti il Sindaco di Varese Davide Galimberti, l'assessore alla Cultura Enzo Laforgia, i curatori Marco Castiglioni, Sara Conte, Serena Massa, Giovanna Salvion.Villa Mirabello, Sala Risorgimento, Piazza della Motta, 4 (ore 11)Conferenza stampa di presentazione del progetto benefico "Il Muro della Gentilezza", realizzato da Mercato Centrale in collaborazione con Grandi Stazioni Retail. Intervengono, tra gli altri: Umberto Montano, Presidente di Mercato Centrale e Alberto Baldan, ceo di Grandi Stazioni Retail.Ristorante al primo piano del Mercato Centrale, via Sammartini angolo Piazza 4 novembre (ore 12:30)Il primo blocco del Nuovo Policlinico arriva al tetto Un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori del central building del Policlinico di Milano. Intervengono: Marco Giachetti, presidente del Policlinico di Milano; Ezio Belleri, direttore generale del Policlinico di Milano; Giuseppe Sala, sindaco di Milano; Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia; Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consigliovia della Commenda, 16 (ore 14:30)Concerto di Natale "In-Canto - Un viaggio meraviglioso tra musica e armonie".Gallerie d'Italia – Milano, in Piazza della Scala 6 (ore 18:30)L’Orchestra UniMi festeggia il Natale con Purcell e SchubertChiesa dei Santi Nereo e Achilleo, viale Argonne 56 (ore 20:30)Alleanza Verdi Sinistra promuove e organizza l'incontro "Palestina – Pace, Diritti, Libertà". Interviene, tra gli altri, Onorio Rosati, consigliere regionale per Alleanza Verdi Sinistra in Lombardia.Fabbrica del Vapore in via Procaccini, 4 (ore 20:30) (Rem)