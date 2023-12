'Ndrangheta: media tedeschi, casi di riciclaggio a Erfurt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “Gruppo di Erfurt”, una cellula della 'Ndrangheta attiva nel capoluogo della Turingia e nel resto del Land così come in Sassonia “da più di 25 anni”, sarebbe responsabile di numerosi casi di riciclaggio di denaro. È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva “Mdr”, aggiungendo che da anni le autorità tedesche monitorano da anni uno stabile “nel nord di Erfurt”. Si sospetta, infatti, che si tratti di “uno degli immobili strategici più importanti” degli esponenti della criminalità organizzata calabrese nella città. L'edificio è stato acquistato “alla metà degli anni Novanta” da imprenditori e ristoratori italiani, presumibilmente appartenenti al “Gruppo di Erfurt”, per allestirvi degli appartamenti. Gli inquilini sono stati “per lo più italiani” che lavoravano in uno dei tanti ristoranti italiani della città e provenivano “per lo più dalla Calabria”, in particolare da San Luca, una delle roccaforti della 'Ndrangheta nella regione. Le autorità tedesche hanno accertato che all'indirizzo dell'immobile si sono registrati negli anni “234 cittadini italiani”. Alcuni hanno vissuto nello stabile “per anni”, altri “per pochi mesi”, lavorando in ristoranti ritenuti della criminalità organizzata calabrese a Lipsia, Dresda e Monaco di Baviera. In parte, questi inquilini sono stati segnalati a San Luca. Ora, un'inchiesta condotta da “Mdr” con il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” rivela che, nel 2019, la società Gbr ha venduto lo stabile nel nord di Erfurt e un magazzino a un gruppo immobiliare bavarese per 2,84 milioni di euro. La Gbr appartiene a tre imprenditori italiani, di cui due sospettati di affiliazione alla 'Ndrangheta, mentre l'altro sarebbe stato il contabile del “Gruppo di Erfurt”. (segue) (Geb)