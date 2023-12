'Ndrangheta: media tedeschi, casi di riciclaggio a Erfurt (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo socio della Gbr è imparentato con uno degli arrestati durante l'operazione “Eureka”, effettuata a maggio scorso contro la criminalità organizzata calabrese in diversi Paesi europei con il coordinamento della procura di Catanzaro. In particolare, si tratterebbe di Domenico Giorgi che, fermato in Portogallo con l'accusa di riciclaggio di denaro, aveva risieduto per anni a Erfurt. Con altri esponenti della criminalità organizzata calabrese nella città, Giorgi compare nell’indagine “Fido”, condotta dalla procura di Gera sugli investimenti della ‘Ndrangheta in Germania fino all’interruzione nel 2006. Per far luce su questo stop, il parlamento della Turingia ha istituto una commissione d’inchiesta al fine di chiarire se all’origine della decisione vi fossero legami tra politica, magistratura e forze di polizia del Land con la 'Ndrangheta. (segue) (Geb)