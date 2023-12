'Ndrangheta: media tedeschi, casi di riciclaggio a Erfurt (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, dalle ricerche di “Mdr” e della “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, è emerso che, dopo la vendita degli immobili di Erfurt, sui conti della Gbr sono avvenute diverse transazioni. Si tratta di singoli bonifici, per un totale di 225 euro, versati a uno dei soci. Nello stesso contesto, un altro degli imprenditori ha ricevuto 1,75 milioni di euro. Poco dopo, 500 mila euro di questa somma sono stati dirottati sul conto di un altro socio. I proventi della vendita immobiliare sono stati successivamente trasferiti dai proprietari della Gbhr a due società e a diversi privati in Italia, nonché in Spagna. Da qui, il denaro è stato riversato a uno dei tre imprenditori che avevano alienato gli stabili di Erfurt. Tre segnalazioni di sospetto riciclaggio di denaro effettuate dalle banche hanno dato il via a un'indagine dell'Ufficio d polizia criminale della Turingia. Tuttavia, la procura di Gera ha archiviato l'inchiesta nel 2020, ritenendo che il sospetto di riciclaggio di denaro non poteva essere confermato. Allo stesso tempo, la magistratura non osservava alcun collegamento con la 'Ndrangheta. (segue) (Geb)