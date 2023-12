'Ndrangheta: media tedeschi, casi di riciclaggio a Erfurt (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indagine è stata ripresa dall'Ufficio federale di polizia criminale (Bka), che da tempo sospetta il “Gruppo di Erfurt” di riciclaggio per la criminalità organizzata calabrese. Già nel 2014, la Direzione investigativa antimafia (Dia) aveva ottenuto indizi secondo cui ristoratori italiani del capoluogo della Turingia trasferivano mediante società nel Paese di origine i proventi di attività presumibilmente illecite. Tra l'altro, si tratterebbe di investimenti in ristoranti di Roma. Il Bka ha indagato, concentrandosi su tre ristoratori di Erfurt, tra cui il “capo locale” della 'Nndrangheta in Turingia. Tuttavia, questa inchiesta è stata sospesa nel 2018. Con l'operazione “Eureka” è stato arrestato a Erfurt uno di questi sospettati, Maurizio Costanzo, ritenuto coinvolto nell'organizzazione del traffico di cocaina tra l'America meridionale e l'Australia. Estradato in Italia nella scorsa estate, Costanzo è da allora detenuto in Calabria. (Geb)