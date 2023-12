Medio Oriente: Egitto prosegue i suoi sforzi per inviare aiuti umanitari a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto sta continuando i suoi sforzi per garantire l'ingresso costante di aiuti umanitari verso Striscia di Gaza. Lo ha affermato il capo del Servizio d'informazione statale dell'Egitto, Dia Rashwan, spiegando che da ieri i camion di aiuti umanitari provenienti dal Paese hanno iniziato a passare attraverso il valico di Rafah, quello di Karem Abu Salem, secondo l'accordo con la parte israeliana, e al valico di Al Auja. Rashwan ha aggiunto che questo faciliterà l'arrivo dei camion nella Striscia di Gaza, il cui numero dovrebbe arrivare a circa 60-80 al giorno. È stato anche concordato di aumentare la quantità di carburante in ingresso nella Striscia ogni giorno da 129 mila litri a 189 mila, oltre a due camion di gas domestico, che sono entrati oggi, mercoledì. Rashwan ha inoltre spiegato che dall'inizio delle operazioni umanitarie il volume degli aiuti medici ha raggiunto 3.866 tonnellate, quello degli aiuti alimentari 22.799 tonnellate e quello degli aiuti idrici 13.936 tonnellate, oltre al fornimento di 222 tende e teloni e 5.073 tonnellate di altri materiali di soccorso. Inoltre, nello stesso periodo sono entrate 48 ambulanze, 2.678 tonnellate di carburante e il numero totale di camion che hanno attraversato il valico di Rafah verso la Striscia di Gaza è arrivato a circa 4.057. Il presidente del Servizio di Informazione ha osservato che l'Egitto ha ricevuto, nello stesso periodo, 773 feriti da Gaza per accoglierli e curarli negli ospedali egiziani e in altri Paesi insieme a circa 612 accompagnatori. Inoltre circa 14.023 cittadini stranieri e con doppia nazionalità e 2.135 egiziani hanno potuto raggiungere l’Egitto dalla Striscia di Gaza. “L'Egitto continuerà ad impegnarsi al massimo per accelerare il trasferimento degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e per cercare di aumentarli, in modo da contribuire a limitare l'aggravarsi della crisi umanitaria senza precedenti di cui soffrono i nostri fratelli palestinesi”, ha concluso Rashwan. (Cae)