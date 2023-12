Mali: attacco jihadista nella regione di Segou, decine di morti tra militari e civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 50 persone sono morte in seguito ad un attacco armato condotto oggi da sospetti affiliati al Gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani (Jnim), legato ad al Qaeda, nella località di Farabougou, nella regione di Segou, nel Mali centrale. Secondo quanto riferito da fonti locali citate dall'emittente "Rfi", gli aggressori sono arrivati ​​in gran numero tra le 14 e le 15, ora locale, e hanno lasciato la scena intorno alle 17. Nel frattempo, i jihadisti del gruppo Katiba Macina - una costola del Jnim - hanno decimato il distaccamento dell'esercito appostato nel villaggio. Gli jihadisti hanno preso di mira principalmente i soldati maliani e gli abitanti dei villaggi accusati di collaborare con loro, in particolare i tradizionali cacciatori Dozo, che prestano servizio nella zona come ausiliari dell'esercito. Diverse fonti civili e di sicurezza locali parlano di una cinquantina di soldati e cacciatori uccisi (più di venti soldati, più di venti cacciatori) e di una quindicina feriti, tuttavia si tratta di un bilancio ancora provvisorio dal momento che diverse decine di soldati e abitanti dei villaggi risultano ancora dispersi e non si sa quanti siano stati uccisi o presi in ostaggio e quanti siano ancora nascosti nella boscaglia. La maggior parte dei residenti è riuscita a fuggire e i rinforzi dell'esercito provenienti da Sokolo sono entrati in un villaggio deserto. I jihadisti hanno saccheggiato l'accampamento militare, portato via numerose attrezzature e distrutto quello che non potevano portare con sé. Nessun commento ufficiale è per ora giunto da parte delle Forze armate maliane (Fama). (segue) (Res)