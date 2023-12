Gaza: Usa, vogliamo fine conflitto ma bloccare Israele ora non fa interessi della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti vogliono che la guerra nella Striscia di Gaza giunga al termine. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa, rispondendo ad una domanda sull’approvazione di una risoluzione per il cessate il fuoco da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Questo dimostra che la comunità internazionale vuole la fine del conflitto: un obiettivo che condividiamo”, ha detto, dopo che la delegazione Usa ha esercitato il diritto di veto, bloccando una risoluzione analoga al Consiglio di sicurezza dell’Onu. “Bloccare la campagna militare israeliana adesso non farebbe gli interessi della regione nel campo della sicurezza”, ha concluso. (Was)