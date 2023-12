Rai: Gasparri (FI) valuta azioni legali contro Ranucci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri “si riserva di valutare se ci siano le condizioni per eventuali azioni legali nei confronti di Sigfrido Ranucci che sui suoi social ha diffuso il video in cui una senatrice del Movimento 5Stelle fa affermazioni diffamatorie nei suoi confronti". Così in una nota l'ufficio stampa del senatore Gasparri. (Rin)