Clima: Biden, accordo alla Cop28 è storico, passo avanti importante per il pianeta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto alla Cop28 di Dubai, per abbandonare il consumo di combustibili fossili, rappresenta “una storia pietra miliare”. Lo ha detto in una nota il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Per la prima volta, è stato raggiunto un accordo per abbandonare i combustibili fossili che mettono in pericolo il nostro pianeta: abbiamo molto lavoro da fare, ma è sicuramente un passo avanti importante”, ha detto, ricordando che le grandi economie del pianeta devono prendere “provvedimenti concreti” per aiutare i Paesi più vulnerabili. “Il cambiamento climatico è una minaccia esistenziale per l’umanità: come abbiamo sempre fatto, trasformeremo questa crisi in una opportunità per creare nuovi posti di lavoro e migliorare la qualità della vita delle nostre persone”, ha concluso. (Was)