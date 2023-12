Ue: Paita (Iv), Schlein contro Draghi non è diversa da Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grottesco il Pd che prima critica Giorgia Meloni per la sua presa di posizione contro Mario Draghi, e poi, con la sua segretaria Elly Schlein, scarica di fatto l'italiano più illustre e più autorevole, nel momento in cui si parla di un possibile ruolo di Draghi nella prossima commissione europea. Schlein non è diversa da Meloni. Lo dice in una nota la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. "Entrambe, da sponde opposte di populismo, temono una figura come quella di Mario Draghi. È paradossale – aggiunge Paita - che il principale sponsor dell'ex premier sia un francese come Macron. Davvero Elly Schlein sarebbe capace di dire no a Draghi se i socialisti europei scegliessero un nome diverso?". (Rin)