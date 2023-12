Sanità: Rocca in riunione tecnica su misure per incendio ospedale Tivoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca è impegnato, presso il suo ufficio, in una riunione tecnica in vista delle misure in materia sanitaria, che verranno adottate domani per rispondere all’emergenza relativa all’incendio divampato all’ospedale di Tivoli nella notte tra l’8 e il 9 dicembre scorsi. Tali provvedimenti verranno presentati in una conferenza stampa che si terrà domani nella sede della Giunta regionale, in sala Tevere alle ore 13. (Rer)