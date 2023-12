Migranti: Fratoianni, governo vince premio per incompetenza e inadeguatezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ora la Corte Costituzionale albanese sospende il voto di quel Parlamento sull'accordo Italia Albania sui migranti, in attesa di decidere sulla costituzionalità di un atto che viola convenzioni internazionali. Non c'è dubbio: “questo governo vince qualunque premio in giro per l'Europa e a livello internazionale. Ma in incompetenza e inadeguatezza. Lo scrive su X il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. (Rin)