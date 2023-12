Ungheria: Commissione Ue sblocca 10,2 miliardi di euro di fondi della politica di coesione, 21 miliardi ancora bloccati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha deciso di sbloccare l'erogazione di 10,2 miliardi di euro dai finanziamenti della politica di coesione per l'Ungheria, legati al rispetto dello Stato di diritto nel Paese. Dopo una valutazione approfondita e diversi scambi con il governo ungherese, si legge in una nota dell'esecutivo Ue, "la Commissione ritiene che l'Ungheria abbia adottato le misure che si era impegnata a prendere affinché possa considerare soddisfatta la condizione orizzontale della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per quanto riguarda l'indipendenza giudiziaria". Questo permette lo sblocco di una parte dei finanziamenti della politica di coesione, che l'Ungheria potrà iniziare a richiedere sotto forma di rimborsi, fino a circa 10,2 miliardi di euro, precisa l'esecutivo Ue. "La Commissione controllerà attentamente e costantemente, in particolare attraverso audit, impegno attivo con le parti interessate e comitati di monitoraggio, l'applicazione delle misure messe in atto dall'Ungheria", continua la nota di Bruxelles. "Se, in qualsiasi momento, la Commissione riterrà che questa condizione orizzontale di abilitazione non sia più soddisfatta, potrà nuovamente decidere di bloccare i finanziamenti", si legge infine nella nota. (segue) (Beb)