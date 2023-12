Ungheria: Commissione Ue sblocca 10,2 miliardi di euro di fondi della politica di coesione, 21 miliardi ancora bloccati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda Budapest, rimangono ancora bloccati circa 21 miliardi di euro. Di questi, fanno parte anche i 6,3 miliardi di euro provenienti da tre programmi della politica di coesione, bloccati per violazioni dello Stato di diritto, per i quali, a dicembre 2022, Il Consiglio europeo aveva attivato il meccanismo di condizionalità, che permette di bloccare i fondi Ue in caso di rischio per il bilancio europeo. Tali misure riguardano i principi dello Stato di diritto nei settori degli appalti pubblici, dell'azione penale, del conflitto di interessi, della lotta alla corruzione e dei trust di interesse pubblico. A rimanere bloccati, sono anche i fondi del Pnrr ungherese, approvato da Bruxelles, ma con l'erogazione bloccata fino a quando Budapest non attuerà tutte le 27 "super pietre miliari" previste dal piano, tra cui alcune riguardanti la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e il rafforzamento dell'indipendenza giudiziaria. Queste "super tappe", spiega la Commissione in una nota, rimangono invariate nel piano rivisto dell'Ungheria e si applicano anche al capitolo Repower Eu. (segue) (Beb)