Ungheria: Commissione Ue sblocca 10,2 miliardi di euro di fondi della politica di coesione, 21 miliardi ancora bloccati (3)

- Le 27 "super tappe" del programma di riforma includono 4 "super tappe" sull'indipendenza giudiziaria, che corrispondono alle misure richieste all'Ungheria dalla Commissione nell'ambito delle condizioni orizzontali di abilitazione sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, e 21 "super tappe" che corrispondono alle misure correttive nell'ambito del meccanismo di condizionalità di bilancio. "Poiché le super tappe non sono state pienamente rispettate, per il momento non è possibile erogare alcuna richiesta di pagamento", conclude la Commissione europea. Il 18 luglio scorso, Budapest aveva informato la Commissione europea di aver adottato una legislazione una legislazione per rafforzare in modo significativo l'indipendenza della magistratura nel Paese e di soddisfare le condizioni di abilitazione in materia di indipendenza giudiziaria. Dopo diversi chiarimenti avuti dalle autorità ungheresi, e avendo ricevuto informazioni ritenute soddisfacenti e dopo un'attenta valutazione, "la Commissione ritiene che l'Ungheria abbia adottato le misure che si era impegnata a prendere affinché potesse considerare soddisfatta la condizione orizzontale relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue", conclude l'esecutivo Ue. (Beb)