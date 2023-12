Napoli: presentazione del progetto su protezione bacino alimentazione sorgenti di Cassano Irpino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 15 dicembre alle ore 10.30, presso l'hotel San Francesco al Monte, in corso Vittorio Emanuele a Napoli, sarà presentato il progetto innovativo per la protezione e sorveglianza del bacino di alimentazione delle sorgenti di Cassano Irpino, in provincia di Avellino. Attraverso un approccio multidisciplinare, il progetto Pon "Legalità" 2014-2020, per la Sicurezza idrica - Sicurezza sociale, finanziato dal ministero dell'Interno, ha progettato e realizzato una rete di monitoraggio integrata, al fine di valutare lo stato della risorsa acqua e suolo, potenzialmente minacciata da pericoli naturali ed antropici, e per promuovere un'attività di collaborazione per integrare ed utilizzare il sistema delle conoscenze, disponibili nell'area dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale. Su queste premesse è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra l'Arma dei carabinieri e l'Autorità̀ di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale. All'evento partecipano la geologa Vera Corbelli, Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale dell'Appennino Meridionale, il generale di corpo d'Armata Andrea Rispoli, del comando unità per la Tutela forestale, ambientale e agroalimentare, con sede a Roma e con competenza su tutto il territorio nazionale e il generale di divisione, Fernando Nazzaro, del comando carabinieri Tutela ambientale e sicurezza energetica, mentre sono in attesa di conferma le presenze di Vannia Gava, vice ministro ambiente e sicurezza energetica e del presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca. (segue) (Ren)