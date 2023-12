Bankitalia: Bernasconi, politiche protezione consumatori per maggiore autotutela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le politiche pubbliche di protezione del consumatore devono “contemplare anche azioni volte ad innalzare la capacità degli individui di autotutelarsi”. Lo ha dichiarato il vice capo del dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d’Italia, Fabio Bernasconi, nel corso del convegno “Sostenibilità: un obiettivo irrinunciabile per cittadini, imprese e Authority” organizzato da Consumers’ Forum. “Si tratta di una interazione sinergica e che genera circoli virtuosi. Indispensabile è infatti che i consumatori non siano costretti come Sisifo a innalzare la pietra della propria conoscenza e della propria comprensione della realtà solo per vederla rotolare ogni volta più giù a causa di prodotti la cui complessità magari non corrisponde alle loro esigenze. Regolatori e supervisori si adoperano per evitare che ciò accada attraverso una pluralità di leve: l’attenzione alla governance dei prodotti, che apre la strada a interventi che vanno oltre la mera analisi della conformità alle norme e provano a verificare il grado di tutela sostanziale e gli sforzi che le imprese del settore finanziario compiono per servire efficacemente gli interessi della propria clientela; l’organizzazione di efficaci meccanismi di private enforcement per consentire ai singoli di far valere le proprie pretese e i propri diritti; l’ascolto attento e costante delle istanze che provengono dalle organizzazioni dei consumatori, che aiutano a intercettare tempestivamente problemi e preoccupazioni nuove e a individuare possibili soluzioni”, ha aggiunto. (Rin)