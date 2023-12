© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Consiglio europeo che si terrà domani e venerdì, il presidente Giorgia Meloni come sempre difenderà gli interessi nazionali soprattutto per quanto riguarda la politica di bilancio, forte anche del grande risultato, ottenuto e certificato oggi dall'Istat, per quanto riguarda l'aumento dell'occupazione in Italia". Lo ha dichiarato ai telegiornali il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. (Rin)