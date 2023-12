Veneto: assessore Edilizia residenziale pubblica, 3 milioni per alloggi Ater a Rovigo e Treviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Veneto ha stanziato 3 milioni di euro, a valere sulle risorse Fsc 2021-2027, per alcuni interventi in provincia di Rovigo e Treviso. "I due stanziamenti, per complessivi 3 milioni di euro – ha dichiarato Cristiano Corazzari, assessore regionale all'Edilizia residenziale pubblica - testimoniano l'impegno della Regione sul fronte dell'edilizia residenziale pubblica. Il patrimonio immobiliare di proprietà delle Ater, 36.943 alloggi in tutto in Veneto, ha continua necessità di interventi per garantire standard abitativi adeguati e rispondere al meglio alle esigenze degli inquilini. È in quest'ottica che si colloca questo stanziamento. Con 1,8 milioni di euro, a cui si sommano i fondi messi a disposizione dall'Ater di Rovigo per 477 mila euro, nel rodigino sarà possibile recuperare 48 alloggi in sette comuni che al momento sono sfitti in attesa di ristrutturazione. Dopo questi interventi potranno essere assegnati ad altrettante famiglie in attesa nelle graduatorie". "Grazie alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc), che congiuntamente ai Fondi strutturali europei rappresenta lo strumento finanziario principale per attuare le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale - ha poi aggiunto - e la rimozione degli squilibri economici e sociali in modo mirato, abbiamo fatto atterrare sul trevigiano finanziamenti importanti per la riqualificazione urbana di contesti urbani degradati. Nello specifico, avvieremo un importante intervento di recupero di alloggi sfitti nell'area 'Feltrina', che ci permetterà di realizzare nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica dell'Ater". "Dodici alloggi che fanno parte di un intervento più ampio pianificato nell'area Nord/Ovest della città di Treviso, e che vede un finanziamento di 1.200.000 euro coperto con le risorse Fsc 2021-2027, e 1.190.000 euro di cofinanziamento regionale, a fronte di un costo totale pari a 3.353.914,29 euro. Questo investimento dimostra l'impegno della Regione nei confronti del territorio, con un'attenzione particolare al miglioramento della qualità della vita dei cittadini veneti", ha concluso Corazzari. (Rev)