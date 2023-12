Lazio: Cgil, sconcerto e preoccupazione per tagli di Regione a misure sostegno donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo sconcerto e profonda preoccupazione di fronte ai tagli di 2,4 milioni di euro alle misure a sostegno delle donne previsti nel bilancio regionale dalla Giunta Rocca". Così, in una nota, la Cgli di Roma e del Lazio. "In un momento storico caratterizzato da una escalation di violenza nei confronti delle donne senza precedenti - continua la nota - risulta davvero inaccettabile che si decida di ridurre in modo così drastico, rispetto agli stanziamenti passati, i fondi destinati a provvedimenti e iniziative orientati a tutelare la salute delle donne, a proteggerle da soprusi e violenze, dalle discriminazioni sul lavoro, dagli stereotipi e dal revenge porn. Esortiamo la Giunta Rocca a riconsiderare queste decisioni e a impegnarsi concretamente e non solo a parole per la difesa e la promozione dei diritti delle donne nel Lazio". (Com)