Abruzzo: presidente Sospiri, nessun contributo perso per nuova città Pescara

18 ottobre 2021

- Il capoluogo adriatico non perderà alcun contributo per aver rinviato al 2027 la costituzione della nuova città di Pescara, “dunque non stiamo perdendo 30 milioni di euro, piuttosto lo Stato ci assegnerà 150 milioni di euro spalmati su 15 anni a partire dal 2027, oltre ai 5 milioni di euro previsti in via straordinaria per il 2023 dal decreto legge del 21 marzo 2022, emendamento D'Alfonso”. Lo ha detto il presidente del Consiglio della regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri, in riferimento alle affermazioni del candidato sindaco Costantini sulla presunta perdita dei fondi statali, 30 milioni di euro, a causa del rinvio del processo di fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore. “Ora, capisco che la campagna elettorale incombe, ma la matematica, scienza esatta, non ammette scivoloni di tale portata da parte di un candidato alla carica di sindaco del Pd come Carlo Costantini. Quel rinvio normativo è stato frutto di una legge evidentemente nata male il 24 agosto 2018, mai partita, che ha risentito anche dell'emergenza pandemica che per due anni ha impegnato l'intero Paese, e dunque anche Pescara, Montesilvano e Spoltore, su emergenze ben più gravose. Ormai il processo sta svolgendo il proprio iter e il centrodestra pescarese porterà la nave in porto fra tre anni, come previsto", ha aggiunto. "La nuova città di Pescara si farà, ma con i miei atti concreti, che ci hanno fin qui permesso di superare gli errori precedenti di una legge frettolosa, raffazzonata, che neanche il centrosinistra, che pure l'aveva costruita ed elaborata, a partire dal referendum, voleva – ha detto il presidente Sospiri – perché di fatto stava imponendo una fusione a freddo fra i tre Comuni. Con la legge di rinvio abbiamo invece stabilito regole chiare, fissando gli step progressivi che dovranno condurci prima alla fusione dei servizi dei tre territori, processo necessariamente propedeutico per unire tre città che portano con sé ciascuno la propria storia e le proprie esigenze, inevitabilmente diverse". (Gru)