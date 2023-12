Giornalismo: firmata oggi a L’Aquila la “Carta di Pescasseroli”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Abruzzo al centro della storia del giornalismo. E non solo per i suoi "figli d'arte" che hanno scalato i vertici della professione, tra carta stampata e tv, ma da oggi anche per un importante testo deontologico, simbolicamente denominato "Carta di Pescasseroli", che detta le linee guida per una corretta informazione in tema ambientale. "La festa per i 100 anni del 'Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise', non poteva che concludersi con un momento straordinario come quello di oggi. La nascita di questo manifesto etico contribuisce a valorizzare il patrimonio naturale italiano e invita i giornalisti ad essere più consapevoli della ricaduta che la narrazione giornalistica su questi temi ha sulla sfera pubblica", ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Roberto Santangelo, in apertura della cerimonia che questa mattina, nella Sala Ipogea di Palazzo dell'Emiciclo, ha portato alla firma della Carta e si è chiusa con la premiazione dei vincitori della ventiduesima edizione del premio giornalistico "Guido Polidoro". L'iniziativa culturale è stata promossa degli Ordini regionali dei giornalisti di Abruzzo, Lazio e Molise e condivisa dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. La "Carta di Pescasseroli", che porta idealmente il nome del comune abruzzese dove ha sede il Parco Nazionale, è fondata su quattro capisaldi: accuratezza, equilibrio, proattività e responsabilità. Ai giornalisti, insomma, viene richiesto, oltre alla garanzia di una informazione formalmente corretta ed equilibrata, anche uno slancio attivo nel promuovere gli argomenti ambientali e di diffondere la cultura della sostenibilità. (segue) (Gru)