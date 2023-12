Giornalismo: firmata oggi a L’Aquila la “Carta di Pescasseroli” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, Stefano Pallotta, spiega i motivi che hanno portato alla scrittura di una nuova deontologia ambientale: "Abbiamo assistito troppe volte ad una spettacolarizzazione sensazionalista nel racconto dei fatti di rilievo ambientale. Abbiamo visto video di colleghi che si dedicano a sfrenate cacce agli orsi, alla guida di auto e telecamera alla mano. Siamo stati testimoni di episodi di scarso rispetto di luoghi ed equilibri naturalistici al fine di rendere più accattivante un’immagine. Ecco perché questa Carta! E non a caso la firmiamo in Abruzzo dove, più che in altri territori, il legame uomo-natura è improntato al rispetto e alla cura". All'evento sono intervenuti: Giovanni Cannata, presidente Parco nazionale; il sindaco di Pescasseroli Giuseppe Sipari; Guido D'Ubaldo, presidente Odg Lazio; Vincenzo Cimino, presidente Odg Molise; Nicola Marini, consigliere nazionale Odg; Oscar Buonamano, consigliere nazionale Odg. Ha coordinato i lavori la giornalista e consigliere dell'Odg Abruzzo, Germana D'Orazio. (Gru)